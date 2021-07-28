В Херсоне в магазине продали рыбу с червями. Видео
Жительница Херсона показала, какие "свежие" продукты продают в некогда популярном рыбном магазине "Ступеньки". Там она приобрела рыбу сразу с "наживкой" – с червями внутри.
Об этом рассказали в Facebook-сообществе "Херсон днем и ночью". Местная жительница Юлия Ерема отправила в сообщество видео, снятое в магазине, чтобы предупредить херсонцев об опасности приобрести испорченную рыбу (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).
Как видно из кадров, в рыбе, которая продается с икрой, уже успели завестись черви.
"С икоркой хорошая рыбка. И с наживкой уже сразу. Магазин "Ступеньки", – прокомментировала Юлия.
Она также добавила чек, подтверждающий дату и место приобретения продукта.
"Ступеньки" испортились. А когда-то это был любимый рыбный магазин " – комментируют пользователи.
Позже Юлия сообщила, что магазин сделал возврат и попросил прощения за несвежие продукты.
"Сделали возврат. Магазин извинялся. Но все же будьте осторожны! Это неприятно!" – написала херсонка.
Как сообщал OBOZREVATEL :
на Полтавщине мужчине продали сосиску в тесте с червями.
Почти аналогичная ситуация произошла в Харькове. Тогда покупатель вышел из магазина с сосиской в тесте, которая была покрыта толстым слоем плесени.