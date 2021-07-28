В Херсоне в магазине продали рыбу с червями. Видео

Жительница Херсона показала, какие "свежие" продукты продают в некогда популярном рыбном магазине "Ступеньки". Там она приобрела рыбу сразу с "наживкой" – с червями внутри.

Об этом рассказали в Facebook-сообществе "Херсон днем и ночью". Местная жительница Юлия Ерема отправила в сообщество видео, снятое в магазине, чтобы предупредить херсонцев об опасности приобрести испорченную рыбу (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Как видно из кадров, в рыбе, которая продается с икрой, уже успели завестись черви.

"С икоркой хорошая рыбка. И с наживкой уже сразу. Магазин "Ступеньки", – прокомментировала Юлия.

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Она также добавила чек, подтверждающий дату и место приобретения продукта.

"Ступеньки" испортились. А когда-то это был любимый рыбный магазин " – комментируют пользователи.

Позже Юлия сообщила, что магазин сделал возврат и попросил прощения за несвежие продукты.

"Сделали возврат. Магазин извинялся. Но все же будьте осторожны! Это неприятно!" – написала херсонка.

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