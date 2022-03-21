В Херсоне российские оккупанты ограбили супермаркет и устроили погром. Видео

"Вторая армия мера" "освободила" в Херсоне супермаркет сети "Сильпо". Помещение магазина разгромили, а товар вынесли.

Соответствующее видео было распространено в сети. На кадрах видны разбитые витрины, мусор, опрокинутые полки и разбросанные упаковки от продуктов.

Напомним: российские оккупанты занимаются позорным мародерством в домах жителей временно захваченных населенных пунктов Украины. Причем записывают издевательское видео своих "геройств". Один из таких роликов записали "воины", проникшие в один из частных домов.

Видео дня

"Передаем привет из украинского дома", – сказал один из российских мародеров. Второй добавил: "Мы в укро**овском доме "хороним" укро**овское вареньице".

Отметим, что такие случаи не единичны. Военнослужащие Вооруженных сил России, а также их пособники так называемых "Л/ДНР" массово очищают жилье украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные вражеской армии РФ, кроме того, что уничтожают украинские города из разного вооружения, еще и грабят их жителей. В населенных пунктах, оказавшихся в оккупации, захватчики мародерствуют, грузовиками вывозя имущество людей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!