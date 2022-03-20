В Херсоне расстреляли авто, которое принадлежит соратнику экс-мэра Сальдо: появились подробности. Видео

В воскресенье, 20 марта, в городе Херсоне расстреляли автомобиль соратника бывшего городского головы Владимира Сальдо Павла Слободчикова. По предварительным данным, водитель транспортного средства погиб.

При этом неизвестно, кто именно находился за рулем расстрелянного Mercedes. Об этом в Facebook сообщил херсонский политик Виталий Богданов (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, инцидент произошел возле дома Владимира Сальдо. Также Богданов пишет, что кроме убитого водителя в машине ранили женщину пассажира.

"Проснулись мы от диких выстрелов в 8 утра. Возле Сальдо расстреляли Mercedes и уехали. Стоит Mercedes, стекол нету, убили кого-то и уехали", – говорит на видео мужчина.

Видео дня

По информации издания "Преступности.Нет", в 2020 году Павел Слободчиков баллотировался в Херсонский горсовет от "Блока Владимира Сальдо". Он является директором двух и владельцем трех компаний и общественной организации.

"Владимир Сальдо после захвата города оккупантами был замечен на акции в поддержку российского вторжения, организованной коллаборантом Кириллом Стремоусовым, а также на "совещании", на котором обсуждалось сотрудничество с российской федерацией, в том числе "Комитета спасения за мир и порядок", которым россия пытается легитимизировать власть в городе и области. В итоге Стремоусову заочно сообщили о подозрении за создание псевдооргана власти", – пишет издание.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил приостановить деятельность ряда партий в Украине на время действия военного положения. В список среди прочих попал и "Блок Владимира Сальдо".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!