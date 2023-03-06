В Херсоне полицейские спасли собаку, которую обнаружили привязанной у огромной воронки от ракетного удара РФ. Фото

В Херсоне полицейские спасли собаку, которую обнаружили привязанной у огромной воронки от ракетного удара российских кафиров. Ушастого уже передали его хозяевам.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. Семья, в которой жила собака, давно эвакуировалась, а ее оставили на соседей.

Однако они тоже покинули город после того, как их дом попал под обстрел.

"Мы обнаружили собаку, обследуя поврежденные после обстрела российскими войсками домовладения жителей Херсона. Он сидел привязанным на своем дворе, а вокруг него были страшные руины. Пушистый чудом уцелел", – отметил заместитель начальника Раздельнянского РПП Олег Марталога.

Полицейские забрали четырехлапого к себе и назвали его Блэком. Благодаря хорошему уходу и чуткому отношению пес быстро оправился от стресса и повеселел. А его хозяева, узнав, что он у правоохранителей, приехали за ним и забрали с собой.

Напомним, в Запорожье из-под завалов дома, который российские оккупанты разрушили во время очередной атаки ночью 2 марта, достали бульдога Мира. Животное провело там двое суток.

В турецком городе Хатай, наиболее пострадавшем от землетрясения, всколыхнувшего страну 6 февраля, на 25-й день после катастрофы нашли живую собаку. Терьер нашел еду в месте, где был заблокирован, и потому смог выжить.

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