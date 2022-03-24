В Херсоне на мэрии вывесили украинский флаг, несмотря на присутствие в городе оккупантов. Фото

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На здании мэрии города-героя Херсона был вывешен флаг Украины. Работы проводились, несмотря на присутствие в областном центре российских оккупационных войск.

Замена старого знамени произошла после того, как во время обстрелов армия Кремля перебила трос, на котором он был закреплен. Об этом сообщил городской глава Херсона Игорь Колыхаев.

Он отметил, что само знамя давно следовало заменить из-за того, что он выгорел на солнце. "Хорошего дня, мой Город-герой", – пишет чиновник.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что херсонцы постоянно выходят на антипутинские митинги и требуют оккупантов покинуть Украину.

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