В Херсоне люди вышли на митинг против оккупантов: военные РФ применили слезоточивый газ. Видео

Во временно оккупированном Херсоне местные жители продолжают выходить на мирные митинги, чтобы высказать россиянам свою гражданскую позицию. На акции во вторник, 22 марта, оккупанты применили слезоточивый газ, чтобы разогнать их.

Но испугать свободных херсонцев врагам не удалось – когда дым рассеялся, часть жителей снова вернулась на площадь. Об этом сообщает издание "Общественное".

"В Херсоне люди снова вышли на мирный митинг. Военные РФ применили слезоточивый газ, чтобы разогнать их", – говорится в сообщении.

Отметим, что 21 марта оккупанты обстреляли безоружных участников митинга против оккупации Херсона. Путинские преступники применили также светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Предварительно, было известно по меньшей мере о двух раненных оккупантами херсонцах.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне жители Херсона сплотились и без оружия отогнали технику оккупанта.

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