В Херсоне люди вышли на акцию против оккупантов и спели украинский гимн. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
Общество
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В Херсоне люди вышли на акцию против оккупантов и спели украинский гимн. Фото и видео

Жители оккупированного Херсона продолжают сопротивляться российским оккупантам. 3 апреля люди вышли на мирную акцию протеста против российского вторжения в Украину и оккупации Херсона российскими войсками.

На митинге возле памятника Шевченко – сотни бесстрашных украинцев с украинской символикой выкрикивали "Слава ВСУ!" и пели гимн Украины. Пронзительное видео сопротивления оккупации опубликовали журналисты "Общественное Херсон".

На видео видно, что люди держат в руках плакаты, утверждающие: "Херсон – это Украина!".

Люди снова вышли на митинг против российской оккупации
Видео дня
Они отмечают: Херсон – это Украина
Херсонцев не испугало то, что мирные митинги в городе оккупанты уже не раз пытались жестко разгонять
Люди показывают оккупантам, чья это земля и что им здесь не рады

Херсонцы скандировали "Слава Украине! Героям Слава!", "Слава нации! Смерть врагам!" и "Слава воинам ВСУ!".

Также люди пели гимн родного государства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 марта в Херсоне оккупанты открыли стрельбу по мирным жителям. В результате несколько человек получили ранения.

На следующий день рашисты применили против безоружных жителей Херсона слезоточивый газ.

До сих пор неизвестной остается судьба нескольких похищенных оккупантами жителей Херсона.

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