В Харьковском зоопарке умерла 23-летняя слониха Тэнди: вылечить ее не смогли

В Харьковском зоопарке умерла 23-летняя слониха Тэнди. Причиной стало генетическое заболевание – дисплазия коленных суставов.

Об этом сообщается на сайте зоопарка. Тэнди приехала в Харьков из Одессы в двухлетнем возрасте. Со временем, когда слоненок начал набирать вес, киперы заметили проблемы с задними ногами (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Тэнди хромала, неправильно ставила стопу, что привело к искривлению ног и не позволяло нормально двигаться.

Единственная причина возникновения дисплазии коленных суставов у животных – генетический фактор. Таким же заболеванием страдал отец Тэнди – слон Тарун.

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В последние недели состояние слонихи стремительно ухудшалось, а 26 июля она скончалась.

Тэнди была еще довольно молодой, так как эти млекопитающие в неволе доживают до 75-80 лет.

В Харьковском зоопарке живет еще один слон – самец Аун. Он родился в 1997 году в Нидерландах, а в Харьков приехал в возрасте 5 лет. Сотрудники зоопарка надеялись на появление потомства у пары слонов. Одно время даже ходили слухи о беременности Тэнди, но они не подтвердились.

Так в зоопарке праздновали 22-летие Тэнди:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском зоопарке 15 июля отмечали День слона. Для слона Хораса открыли обновленный летний вольер. В частности, там установили и теневой навес в виде стилизованной скульптуры "Баобаб", которая будет создавать атмосферу африканской саванны.

В Таиланде дикий слон по кличке Плай Тханг узнал ветеринара Паттарапола Маниона, который лечил его 12 лет назад. Так, в сети показали фото, на которых животное подходит к доктору, и протягивает хобот, чтобы коснуться его руки.