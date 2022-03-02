В Харькове за сутки российских бомбежек погиб 21 человек, более ста раненых

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Оккупант весь день и всю ночь вел огонь по Харькову, обстреливая жилые кварталы. За минувшие сутки, 1 марта, погиб 21 человек, пострадало 112 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он рассказал, что ночью вражеские самолеты СУ 25 бомбили Башкировку и аэродром, ТЭЦ 5, танковое училище на Полтавском пути и общежитие по улице Клочковская.

Пожары в результате авианалета еще ликвидируются, взрывотехники производят детонацию снарядов.

В течение дня вторника 1 марта оккупанты постоянно обстреливали Харьков огненными средствами, авиацией, реактивной артиллерией и стрелковым оружием.

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Украинские защитники мужественно отбили все атаки, враг понес значительные потери – только техники уничтожено более 40 единиц. Уничтожен один вражеский самолет, пилот после катапультирования застрелился.

Кроме того, подразделения теробороны, Нацполиции и ВСУ вели бои с диверсантами. Одна из таких диверсионно-разведывательных групп при попытке выйти из города атаковала военный госпиталь.

По состоянию на утро 2 марта все ДРГ ликвидированы.

"О работе над гуманитарным обеспечением. За вчера зашло в город на логистические центры 12 фур с продуктами и питьевой водой. Сегодня будем обеспечивать самым необходимым спальные районы.

Мы держим город, держим область, продолжаем сотрудничество с мэром областного центра, координируем действия с районами и общинами, – сообщил Синегубов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта с самого утра в Харькове враг нанес ракетный удар по областному управлению полиции.