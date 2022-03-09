В Харькове возобновили украинское телевизионное вещание: доступны 16 национальных телеканалов

В Харькове возобновлено украинское телевизионное вещание, которое было прервано в результате повреждения российскими оккупантами местной телебашни 6 марта. В настоящее время харьковчанам уже доступны 16 национальных телеканалов мультиплексов МХ-1 и МХ-2, а также местный общественный вещатель – UA Харьков.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Это стало возможным благодаря усилиям технического специалиста харьковского филиала Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, который входит в сферу управления Администрации Госспецсвязи.

В ВСУ напомнили, что получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами:

На спутнике – там украинские телеканалы раскодированы, а доступ к вещанию бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенна.

Видео дня

На Youtube, где большинство украинских вещателей имеют свои каналы. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый канал. Если скорость Интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео – качество – 360р или 480р – этого будет достаточно).

На ТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный.

В Дії. Для этого необходимо обновить приложение.

Кроме того, слушайте украинское радиовещание через Интернет-радио: radioplayer.ua.

В ВСУ также напомнили, что продолжается Национальный телемарафон #UAвместе, где ведущие национальные телеканалы UA:Первый, Рада, 1+1, Украина, ICTV, СТБ, Интер, Украина24, ТРК Киев объединились для того, чтобы оперативно предоставлять зрителю проверенную информацию о войне в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове вечером 6 марта российские оккупанты обстреляли телебашню. Трансляция телеканалов была прервана. После этого авиация РФ продолжила летать над городом. По словам очевидцев, самолеты или вертолеты летели очень низко.

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