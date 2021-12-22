В Харькове водитель троллейбуса увлеклась телефоном прямо за рулем: видео вызвало гнев в сети
В Харькове пассажир снял женщину-водителя троллейбуса, которая увлеклась телефоном прямо во время движения. Инцидент произошел на маршруте №11.
Об этом сообщает Telegram-канал "ХС | Харьков". Вероятно, водитель писала сообщение в мессенджере (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Пользователи возмутились таким вождением.
"Из-за таких аварий много на дорогах", "По-моему, не только в телефон смотрит, а еще и дремает", "Она еще и деньги за проезд берет!" – пишут в комментариях.
Также кто-то пошутил, что "Инстаграм сам себя не посмотрит".
Другие выразили надежду, что после публикации этого видео водителя уволят с работы.
"Этот человек везет кучу людей, за которых он отвечает. А также отвечает за других участников движения. Тут нет оправданий действию водителя", – подчеркнул участник дискуссии.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель маршрутного автобуса во время поездки играл в игру на телефоне.
В Харькове водитель маршрутки также был пойман за играми в телефоне просто во время движения. Пассажиры выразили недовольство тем, что он подвергал их опасности.