В Харькове умер главврач, который впал в кому из-за COVID-19

Главный врач 18-й городской больницы Харькова, 69-летний хирург Борис Менкус умер утром 4 апреля из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Как сообщила заместитель мэра города Светлана Горбунова-Рубан, Менкус заболел COVID-19 в октябре прошлого года после операции пациенту, у которого позже обнаружили коронавирус.

"Ситуация сразу была тяжелой – обострились все хронические заболевания, прежде всего сахарный диабет. Вся медицина города Харькова честно боролась за его жизнь… К сожалению не получилось… Он ушел из жизни в стенах своей родной 18-й больницы", – сообщила чиновник.

Борис Менкус Артем Листопад / Facebook

Борис Менкус работал в 18-й горбольнице с 1978 года, а с 2005-го был ее руководителем. У него осталось двое сыновей, младший учится в медуниверситете Харькова.

Прощание с Борисом Менкусом состоится во вторник, 6 апреля в 10:30, в Храме Александра Невского по улице академика Павлова, 46, на территории 3-й областной больницы, сообщила Горбунова-Рубан.

Борис Менкус работал в 18-й горбольнице с 1978 года скриншот

Прощание с Борисом Менкусом состоится во вторник, 6 апреля в 10:30 скриншот

Как писал OBOZREVATEL, 19 марта во время отдыха в Египте от коронавируса умер украинский врач Юрий Юрасюк. Местные медики до последнего отказывались спасать его. Мужчину приняли в больницу лишь через несколько дней, когда его состояние ухудшилось до критического.