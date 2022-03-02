В Харькове украинские военные выстояли в боях возле военного госпиталя, данные о высадке десанта РФ не подтвердились

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В среду, 2 марта, украинские военные отбил атаку российских оккупантов возле военного госпиталя в Харькове. Потерь среди наших защитников нет.

Об этом в комментарии изданию "Суспільне" сообщил глава ГУ Нацполиции в регионе Владимир Тимошко. Тем временем информация о высадке в городе российского десанта не подтвердилась.

Бой возле харьковского Военно-медицинского клинического центра Северного региона на улице Культуры продолжался с ночи. Это военно-медицинское учреждение является одним из ведущих учреждений здравоохранения Минобороны.

Утром в среду Тимошко подчеркнул, что ситуация там под контролем, охрану возле госпиталя ужесточили. ВСУ не понесли потери, а информация о потерях противника уточняется.

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Отметим, что ночью также была информация о якобы высадке десанта РФ в Харькове. Однако спикеры Службы безопасности Украины и местного управления СБ в комментарии "Суспільному" ее не подтвердили.

Напомним: утром 1 марта российские оккупанты накрыли Харьков массированными ракетными ударами. Одна из них разнесла здание ОГА на центральной площади Свободы. В результате происшествия подтверждена гибель семи человек, еще 24 человека пострадали. Прокуратура приступила к расследованию по факту нарушения войсками РФ обычаев войны.

Также противник нанес ракетный удар по жилому микрорайону Харькова. По словам мэра города Игоря Терехова, это привело к разрушению больницы, гибели и ранениям людей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

военнослужащие Вооруженных сил Украины под Харьковом вдребезги разбили одну из самых элитных боевых частей российской армии. Речь идет о 200-й мотострелковой бригаде ВС РФ.

Также наши защитники захватили шесть новейших танков врага. В частности, Т-80БВМ, оснащенные подкалиберными и управляемыми снарядами.

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