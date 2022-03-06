В Харькове снова прогремели сильные взрывы: видео и первые подробности

Поздно вечером 6 марта в Харькове активизировалась атака российских оккупантов. В нескольких районах города прозвучали сильные взрывы.

Об этом сообщил Telegram-канал "Труха Харьков". Подписчики из разных частей сообщают об обстрелах, а также пожаре в общепите на Клочковской (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сообщения также приходят из района Салтовки. Ранее сотрудники ГСЧС предупреждали местных жителей о том, что находиться в районе тамошнего рынка предельно опасно, так как территория обстреливается врагом не прекращая.

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В близлежащем поселке Алексеевка оккупанты обстреляли артснарядами студенческое общежитие. Здание превратилось в руины.

Напомним, что несколькими часами ранее вражеские ракеты нанесли удар по телебашне в Харькове, после чего в городе прекратилось вещание украинских новостей. Город остается местом для самых ожесточенных атак врага и обороны ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Харьков наряду с еще пятью городами, подвергшимися наисильнейшей атаке российских солдат и оказывающим мощный отпор оккупантам на протяжении 11 дней, получил звание "Города-Героя".

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции.

Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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