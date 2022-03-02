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В Харькове российский десант напал на военный госпиталь, идет бой
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В ночь со вторника на среду, 2 марта, в Харькове высадился российский десант. Оккупанты напали на госпиталь – Военно-медицинский клинический центр Северного региона.
Между захватчиками и украинскими защитниками начался бой. Об этом OBOZREVATEL сообщает, ссылаясь на осведомленный источник.
Отметим, что это произошло в тот момент, когда в Харькове и всей области сработала очередная сирена воздушной тревоги.
Дополняется.
Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Игорь Терехов заявил, что в Харькове нанесли ракетный удар по жилому микрорайону. Разрушена больница, есть погибшие и раненые.
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