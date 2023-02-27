В Харькове из-за обстрелов РФ разрушено более 5 тыс. домов, 500 восстановить нельзя, – Терехов

В результате обстрелов со стороны вражеской армии России в Харькове с начала полномасштабного вторжения разрушено около 5 тысяч домов. По состоянию на конец февраля 2023 года 150 тысяч жителей города не имеют крыши над головой.

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Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в воскресенье, 27 февраля, в эфире национального телемарафона. По его словами, как минимум 500 домов больше не подлежат восстановлению.

Терехов отметил, что российские оккупационные войска, обстреливая областной центр с территории страны-агрессора, нанесли населенному пункту большие разрушения.

Городской глава отметил, что люди, которые лишились жилья из-за атак противника, временно живут в общежитиях.

В то же время за прошлый год в Харькове удалось восстановить 136 домов, значительные повреждения были у 66 из них.

Напомним, что ранее Терехов рассказывал, что в Харькове уже работают над тем, чтобы восстановить город. По его словам, работу по созданию нового генерального плана Харькова ведут с фондом британского архитектора Нормана Фостера.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля оккупанты вновь атаковали Харьков. В областном центре прогремело несколько взрывов. В результате вражеской атаки был поврежден инфраструктурный объект, а именно – депо "Новой почты".

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