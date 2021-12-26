В Харькове разгорелся скандал из-за местного "стоунхенджа" за 1,5 млн

В Харькове разгорелся скандал из-за местного "стоунхенджа" – бетонной композиции, задуманной как новый памятник, стоимость которого авторы оценили почти в 1,5 млн гривен. Впрочем, харьковчане и пользователи соцсетей конструкцию не оценили.

Так, на сайте Харьковского горсовета сообщается, что проект под названием "Скифское наследие" выиграл конкурс. Отмечается, что его строительство повысит качество жизни харьковчан и туристическую привлекательность города. В рамках этого проекта на придомовых территориях предлагается инициатива по возведению объектов, имитирующих исторические.

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Конструкция расположена по адресу ул. Библика 2 и 2а. Она напоминает знаменитый Стоунхендж в Великобритании – по кругу расположены бетонные конструкции в виде столбов и П-образных арок. Имеются также орнаменты и фигуры, напоминающие скифскую тематику. Авторы "достопримечательности" оценили потенциальное количество посетителей комплекса в 500 тыс. в год, отметив, что он, несомненно, заинтересует как гостей города, так и самих харьковчан.

Композицию в своем Facebook прокомментировал пользователь Иван Пономаренко. Он отметил, что бетон по тактильным ощущениям даже не успел застыть и вроде бы еще сырой.

"Надеемся, что оно на кого-то не рухнет. В центре – камень а-ля алтарь для жертвоприношений", – написал он.

Харьковчанин отметил, что ранее о сооружении сообщили в сообществе "Индустриальный район Харькова", назвав его "местом отдыха и энергетической подпитки, где вы можете прикоснуться к тому, как и чем жили наши предки – скифы, сарматы, трипольцы". Однако позже пост удалили.

Со своей стороны комментаторы не заставили себя ждать с остроумными шутками по этому поводу.

"На каждой стройплощадке есть такой "арт-объект"", "Скифы и сарматы в шоке. Не говоря уже о трипольцах, которые никогда не видели бетонных одоробл", "Сегодня – массовое паломничество на Библика", "На входе есть расписание служений и жертвоприношений на ближайший месяц?", "Очень сложно выразить все увлечения, потому что у меня предупреждение от ФБ и нельзя материться", – писали пользователи.

Позже мэрия присоединилась к критике сооружения. Директор департамента по делам информации и завязей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко написал в своем Facebook, что в таком виде это сооружение не примут.

"Соответственно, ни о какой уплате тоже речь не идет – в этом вопросе позиция мэра принципиальна. Деньги реализатору проекта не заплатят. Игорь Терехов убежден, что в таком виде "библиковскому стоунхенджу" или "скифскому наследию" в Харькове места нет", – написал он .

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