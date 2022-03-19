В Харькове простились со спасателем, погибшим во время обстрела оккупантами рынка Барабашово. Фото

В Харькове простились с сотрудником Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который погиб во время обстрела рынка Барабашово 17 марта. В момент гибели 31-летний Александр Подольский исполнял служебные обязанности.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, спасатель тушил пожар на рынке и в близлежащих частных домах Киевского района города. Возгорание произошло вследствие обстрелов со стороны оккупантов РФ.

"Во время тушения враг совершил повторные обстрелы, во время которого Александр получил многочисленные осколочные ранения, не совместимые с жизнью", – рассказали в службе.

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Погибший спасатель служил в 5-й Государственной пожарно-спасательной части 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГосЧС Харьковщины. Был сержантом службы гражданской защиты.

"Ушел из жизни человек прекрасной души, открытого и доброго сердца. Не хватает слов, чтобы передать грусть и боль, которая черным крылом затронула не только семью, но и других людей, которые знали Александра", – говорится в сообщении ГосЧС.

Прощание с Александром Подольским прошло днем в субботу, 19 марта. У погибшего спасателя остались мать, жена и сын. В Харьковском горсовете обнародовали реквизиты для помощи семье Александра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов рассказал об инициативе местных жителей избавиться от всего, что связано с Россией. В особенности это касается наименований улиц.

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