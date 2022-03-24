В Харькове простились с 96-летним узником концлагерей, погибшим от обстрела оккупантов. Фото

В четверг, 24 марта, в Харькове простились с узником нацистских концлагерей, 96-летним харьковчанином Борисом Романченко. Он погиб в собственной квартире после того, как в здание попал снаряд.

О прощании с бывшим узником концлагерей сообщило "Общественное Харьков". Романченко жил в Северной Салтовке – районе, который с первых дней войны подвергается обстрелам со стороны российских военных.

В результате обстрела оккупантов Романченко, выживший в жерновах гитлеровских репрессий, сгорел заживо в своей квартире.

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На следующий день после трагедии до этажа, где располагалась квартира Бориса Романченко, наконец-то смогли добраться сотрудники харьковских коммунальных служб. Весь этаж в девятиэтажке на Северной Салтовке выгорел дотла. Как и квартира 96-летнего узника гитлеровских концлагерей.

Борис Романченко пережил заключение в Бухенвальде, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзени. Всю жизнь после завершения Второй мировой войны Романченко посвятил сохранению памяти о преступлениях нацистов и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове российские оккупанты открыли огонь по мирным жителям. Люди стояли в очереди на получение гуманитарной помощи, когда по ним ударили решисты. В результате обстрела погибли раненые.

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