В Харькове оккупанты ударили по одному из старейших научных центров Украины

В поселке Пятихатки на севере Харькова российские оккупанты нанесли авиационный удар по Харьковскому физико-техническому институту. На территории и в общежитии при учебном заведении начался пожар.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он уточнил, что враг нанес удар в 20:30. Ранее институт уже обстреливали из "Градов".

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В ГСЧС проинформировали, что в 20:35 спасатели уже выехали на тушение пожара. На пятом этаже общежития загорелись шесть комнат, общая площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Огонь удалось потушить к 21:46. Предварительно, в результате обстрела и пожара нет погибших и пострадавших.

Отметим, что в этом институте, который является одним из крупнейших и старейших в Украине, в 1932 году впервые в СССР расщепили ядро атома. Также там находятся источники радиационного облучения, использующиеся в научных целях.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты сбросили шесть бомб на поселок Слобожанское в Харьковской области. Это произошло в ночь с 9 на 10 марта.

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