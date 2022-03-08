В Харькове оккупанты разбомбили приют для животных: погибли пять собак. Фото

Под обстрел российских оккупантов в украинском городе Харьков попал приют для животных. По предварительной информации, среди пострадавших животных, есть и погибшие.

Об этом пишет издание "Сегодня". Обстрел, как сообщается, произошел в понедельник, 7 марта (чтобы посмотреть фото 18+, доскролльте до конца страницы).

Под обломками, уточняют журналисты, погибли пять собак, несколько животных получили ранения.

"В Харькове оккупанты РФ разбомбили приют для животных. Пять собак погибли под обломками, еще несколько ранены. И ничего святого для орков не осталось – ни дети, ни старики, ни животные…", – говорится в сообщении.

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Отметим, что днем 7 марта россияне снова обстреляли мирное население Харькова. На этот раз боевой снаряд попал в девятиэтажку на улице Краснодарская. В результате атаки здание загорелось. В нем, судя по кадрам, в тот момент находились люди.

Днем ранее вражеские ракеты нанесли удар по телебашне в Харькове, после чего в городе прекратилось вещание украинских новостей. Город остается местом для самых ожесточенных атак врага и обороны ВСУ.

Фото 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, Харьков наряду с еще пятью городами, подвергшимися наисильнейшей атаке российских солдат и оказывающим мощный отпор оккупантам, получил звание "Города-Героя".

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