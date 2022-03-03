В Харькове оккупанты обстреляли жилые дома, взрывы прогремели у ''Барабашово'': в области уничтожен аэродром. Фото и видео

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Российские оккупанты нанесли авиаудары по Харькову. Били по жилому сектору и харьковскому рынку. Враг также уничтожил аеродром "Коротич" под городом вместе с самолетами.

В харьковских телеграм-каналах начала появляться информация о разрушениях, причиненных российскими оккупантами 3 марта.

Вследствие авиаударов по жилому массиву Салтовка пострадали 6 домов.

"На Салтовке – пожары в 6 многоэтажных домах" , - сообщают очевидцы.

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По подсчетам ГСЧС, всего вследствие авианалета оккупантов за последний час в городе повреждены и загорелись около 40 многоквартирных и частных домов, - сообщает Суспільне Харків.

Бомбили также харьковский рынок "Барабашово". Информации о разрушениях и возможных жертвах пока нет.

А вот вследствие удара оккупантов по аэродрому "Коротич" Харьковского аэроклуба он был уничтожен.

"Аэродром "Коротич" Харьковского аэроклуба уничтожен налетом российской авиации. Инфраструктура аэродрома и все самолеты в нерабочем состоянии", - констатировали в аэроклубе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская ПВО сбила самолет, пытавшийся обстрелять электроподстанцию на Одесщине: пилота ищут.

Также 3 марта оккупанты устроили обстрел курортного поселка Затока на Одесщине.