В Харькове оккупанты нанесли удар по зданию областной прокуратуры, начался пожар

Вечером 6 марта российские оккупанты в Харькове нанесли удар по зданию областной прокуратуры. В нем начался пожар.

Об этом сообщили в Telegram "ХС Харьков". В то же время "Общественному" в ГСЧС сообщили, что детали выясняются.

"Свидетели сообщают о взрыве в районе областной прокуратуры, виден пожар. Какое именно здание разрушено при налете российской авиации – точной информации еще нет", – отметили спасатели.

Перед этим российские оккупанты также обстреляли телебашню. Трансляция телеканалов была прервана.

После этого авиация РФ продолжила летать над городом. По словам очевидцев, самолеты или вертолеты летели очень низко.

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Однако есть и хорошие новости за этот вечер. Украинские ПВО сбили вражеский истребитель над Харьковом. При этом были замечены два парашютиста, сейчас их разыскивают. Самолет был сбит в районе Харьковского авиационного завода. Он упал в районе Кулиничей.

Напомним: российские оккупанты ночью 6 марта также нанесли удары по Харькову. Был слышен гул самолетов. К утру выяснилось, что противник вел огонь по жилым многоэтажкам, детским садам и рынкам. Взрывы были слышны в районах Алексеевки, Новых Домов, ХТХ, Салтовки, 23 Августа, Холодной Горы и в центре города.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты снова сбросили на Харьков авиабомбу. Бомбили спальный район Бавария, расположенный на окраине города. От мощной взрывной волны автомобиль, едущий по дороге, подбросило.

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