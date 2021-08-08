В Харькове охранники заставили подростков приседать по сто раз: мать детей пожаловалась в полицию. Фото

В Харькове вспыхнул скандал из-за охранников в детском саду. Мужчины заставили двух братьев 12 и 13 лет приседать по сто раз. Такое "наказание" подростки получили за то, что раскачивали качелю для малышей.

О происшествии рассказала мама братьев Надежда Лысенко на странице в Facebook. По ее словам, охранник задержал мальчиков, когда они катались. На просьбу сообщить матери отказал и заставил приседать в жару (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Женщина добавила, что мужчины угрожали сыновьям не отпустить к матери, в случае отказа приседать. Когда Лысенко попросила охранников объяснить случившееся, те ответили, что подростки сами подошли к ним и захотели приседать. Мама мальчиков вызвала правоохранителей и написала заявление в полицию.

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Журналисты издания "Суспільне" обратились к фирме "Зубр", которая охраняет детский сад. Они проигнорировали просьбу прокомментировать инцидент. Один из бывших руководителей фирмы под публикацией мамы подростков выложил кадры с камеры видеонаблюдения, где дети катаются на качели. По его мнению, они ломают ее.

В городском совете Харькова заявили, что поведение охранников абсолютно недопустимо. Представитель мэрии Юрий Сидоренко рассказал, что у исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова запланирована встреча с охранной компанией, чтобы разобраться в инциденте.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в социальных сетях установили личности подростков, которые устроили оргию на кладбище в Киеве. Инцидент произошел в пятницу, 6 августа.