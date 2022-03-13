В Харькове, Одессе и Северодонецке задержаны вражеские агенты: они передавали оккупантам важные данные

Прослушивание новости на данный момент не доступно

За сутки сотрудники СБУ обнаружили и задержали несколько информаторов РФ Харьковщине, Луганщине и виОдессе. Вражеские агенты сдавали оккупантам данные о дислокации украинских войск, корректировали ракетные обстрелы и пропагандировали "русский мир".

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко. Чтобы посмотреть видео, скрольте новость до конца.

"Работа Службы безопасности по выявлению вражеских агентов и диверсантов продолжается круглосуточно", – отметил глава пресс-центра.

В частности, в Харьковской области разоблачили мужчину, который передавал россиянам данные о местонахождении и перемещении сил ВСУ, а также супругов, которые помогали спецслужбам РФ.

Видео дня

В Одессе СБУ задержали информатора, который передавал России данные о защитных сооружениях в области, которые строит тероборона.

В Североденецке разоблачили женщину, которая помогала кремлевским войскам совершать бомбардировки города.

"Все эти предатели и агенты задержаны и дают показания СБУ. Поэтому вместо русского мира их ждет украинская тюрьма", – подытоживает Дехтяренко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о задержании диверсанта, сдававшего оккупантам информацию о технике ВСУ в Харькове.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!