В Харькове, Одессе и Северодонецке задержаны вражеские агенты: они передавали оккупантам важные данные
За сутки сотрудники СБУ обнаружили и задержали несколько информаторов РФ Харьковщине, Луганщине и виОдессе. Вражеские агенты сдавали оккупантам данные о дислокации украинских войск, корректировали ракетные обстрелы и пропагандировали "русский мир".
Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко. Чтобы посмотреть видео, скрольте новость до конца.
"Работа Службы безопасности по выявлению вражеских агентов и диверсантов продолжается круглосуточно", – отметил глава пресс-центра.
В частности, в Харьковской области разоблачили мужчину, который передавал россиянам данные о местонахождении и перемещении сил ВСУ, а также супругов, которые помогали спецслужбам РФ.
В Одессе СБУ задержали информатора, который передавал России данные о защитных сооружениях в области, которые строит тероборона.
В Североденецке разоблачили женщину, которая помогала кремлевским войскам совершать бомбардировки города.
"Все эти предатели и агенты задержаны и дают показания СБУ. Поэтому вместо русского мира их ждет украинская тюрьма", – подытоживает Дехтяренко.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о задержании диверсанта, сдававшего оккупантам информацию о технике ВСУ в Харькове.
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