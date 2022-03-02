В Харькове ночью опять обстреляли жилые дома: фото и видео последствий

Харьков ночью 2 марта снова подвергся обстрелам. Российские оккупанты били по мирным кварталам города.

Об этом сообщает Telegram-канал "Труха". В частности, под вражеский огонь попали в дома на улице Полтавский шлях и проспекте Гагарина (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Один из снарядов прилетел прямо в квартиру, где были двое детей. Чудом все уцелели там.

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В целом обстрелы жилых районов продолжались в Харькове всю ночь. Оккупанты также проводили бомбардировку самолетами Су-25. Есть погибшие и раненые.

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