В Харькове враг нанес ракетный удар по областному управлению полиции. Видео

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В среду, 3 марта, с самого утра в Харькове раздался новый мощный взрыв. Оккупанты нанесли ракетный удар по зданию областного Управления полиции, которое находится в центре города.

В сети показали соответствующее видео. Взрыв от снаряда раздался около восьми часов. Здание практически разрушено. Начался пожар – горит крыша здания. Есть угроза распространения пожара.

На месте работают спасатели. Число пострадавших и площадь разрушений уточняются.

Видео дня

В сети обнародовали и другие видео обстрела, снятые из разных районов города. На одной из записей видно, как дрогнул дом, откуда велась съемка.

Как сообщила Харьковская ОГА, оккупант всю ночь обстреливал жилые кварталы в городе. Вражеские самолеты СУ 25 бомбили Башкировку, аэродром, ТЭЦ 5, танковое училище на Полтавском пути и общежитие на улице Клочковской. Есть погибшие и раненые.

За сутки харьковские спасатели выезжали на тушение пожаров в таких районах города: Киевский – 31 раз, Индустриальный – 6, Шевченковский – 4, Слободской район – 3, Новобаварский – 2, Московский – 1, Немышлянский –1, в Харьковский район области – 6, в Изюмский – 3.

Также спасатели совершили 21 выезд на помощь населению и ликвидацию последствий вражеских обстрелов, не сопровождавшихся пожарами

Как сообщал OBOZREVATEL, с ночи продолжался бой возле харьковского Военно-медицинского клинического центра Северного региона на улице Культуры. Украинские военные отразили атаку российских оккупантов. Потерь среди наших защитников нет.