В Харькове на морозе -22 сняли на видео необычное явление. Фантастические кадры

В Харькове в морозную погоду сняли интересное физическое явление Эффект Мпембы – когда горячая вода во время разбрызгивания мгновенно превращается в пар и ледяной туман.

Видео записали утром при температуре воздуха -22. Оно было опубликовано в Instagram пользователя kivganleraa (чтобы посмотреть видео, проскрольте новость вниз).

На кадрах видно как сначала один, а потом два человека разбрызгивают вверх горячую воду и она сразу превращается в арку с ледяного тумана, который поражает своей красотой.

Отметим, Эффект Мпембы является парадоксом, который свидетельствует, что горячая вода при определенных условиях может замерзнуть быстрее, чем холодная. Хотя при этом она должна пройти температуру холодной воды в процессе замерзания.

Отметим, в понедельник, 18 января, сильные морозы охватили всю Украину. На всей территории страны солнечно, осадков не предвится. Наибольшие "минусы" ожидаются в Сумской области – от -18 до -22 ниже нуля.

Кроме того, уникальное явление в результате мороза наблюдали 17 января и в Одессе – там из-за разницы температуры воздуха и воды "закипело" Черное море. На поверхности воды клубился "дым". В то же время у моря было очень ветрено, а из-за пара сохранялась ограниченная видимость.

Как сообщал OBOZREVATEL, в текущем периоде похолодания, согласно прогнозу Романа Мурмило, наиболее морозная погода ожидается в Крещенский Сочельник. В ночь с 18 на 19 января возможен большой разброс температур по всей стране. Однако уже с 20 января, по его данным, ожидается легкое потепление.