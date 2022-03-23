В Харькове коммунальщики со второй попытки попали в квартиру погибшего 96-летнего узника Бухенвальда. Видео 18+
Появилось видео из квартиры Бориса Романченко. 96-летний узник Бухенвальда погиб в результате обстрела со стороны российских оккупантов в Харькове.
Кадры опубликовал Telegram-канал "Харьков Life". На них видны последствия взрыва снаряда и последующего пожара (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Харьковские коммунальщики со второй попытки и под звуки взрывов добрались до квартиры 96-летнего узника концлагерей Бориса Романченко", – сказано в подписи видео.
На кадрах видно, как собирают остатки жертвы российской агрессии.
Внимание, видео строго 18+
Как сообщал OBOZREVATEL, о гибели Бориса Романченко в Харькове в результате обстрела российскими оккупантами стало известно 21 марта. Он был узником нацистских лагерей Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен.
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