В Харькове авто сбило лошадь с наездницей: животное погибло на месте. Фото

В Харькове автомобиль врезался на проезжей части в коня, на котором ехала 24-летняя девушка. Животное столкновение с автомобилем не пережило, а наездницу госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области. Правоохранители опубликовали также фото с места события (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на пятницу, 28 августа, в Шевченковском районе Харькова на Клочковском спуске. Около 2:40 водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил лошадь с наездницей.

В результате ДТП животное погибло на месте. А 24-летнюю пострадавшую доставили в больницу. Как отметили в отделе коммуникации полиции, после оказания медицинской помощи девушку отпустили домой.

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На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Одессы конь повредил ногу и упал посреди дороги. Владельца животного, который использовал скакуна для собственного обогащения, обвинили в жестоком обращении.