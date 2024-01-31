В Харьков для переселенцев из Луганской области отправили 4 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Бригады мобильной выдачи на этой неделе отправились в Харьков. Они привезут в город 4 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Помощь от Фонда Рината Ахметова предназначена для людей, ранее живших на территории Попаснянской и других общин Луганской области. Получить его можно в гуманитарном хабе Попаснянской военно-гражданской администрации в Харькове.

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В составе каждого продуктового набора – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Это поддержка, которую ждет немало переселенцев.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.