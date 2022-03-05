В Гостомеле оккупанты обстреляли дом и взяли в заложники десятки людей. Фото и видео

В Гостомеле под Киевом российские оккупанты обстреляли ЖК "Покровский". После этого они зашли в подъезд и окопались снаружи. Около 40 человек, которые скрывались там без обстрелов, оказались в заложниках.

Все они перестали выходить на связь, а с одного из номеров ответили неизвестные. Об этом сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

Он попросил иностранных журналистов обратить внимание на происходящее в этом ЖК и во всем Гостомеле.

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"Нужно немедленно принять меры по спасению пленных", – написал Цаплиенко.

Журналист уточнил, что в настоящее время в населенном пункте находится десант 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (г. Ульяновск, Россия).

Напомним: 4 марта в сети появилось видео жесткого "ответа" ВСУ оккупантам в Гостомеле, за который уже больше недели идут ожесточенные бои.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Гостомеле Киевской области украинские воины разгромили подразделение кадыровцев. А ранее СБУ перехватила разговор российских ОМОНовцев по поводу боев в Гостомеле: те пожаловались, что их разбили в дым.

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