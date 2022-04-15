В госпиталь нужно приобрести аппараты, которые спасают жизнь тяжелораненых. Волонтер обратилась с просьбой о помощи
В Главный военный клинический госпиталь Киева поступает много украинских военные с тяжелыми ранениями и для их лечения срочно нужно приобрести ВАК аппарат с расходниками.
Об этом написала волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.
"Идут тяжелые бои, есть потери, есть много раненых украинских бойцов. Очень нужно помочь госпиталю в приобретении важного ВАК аппарата с расходниками. Наконец-то их завезли в Украину", – написала волонтер.
Наталья объяснила, что этот аппарат оттягивает из ран инфекцию, таким образом спасает ноги, руки нашим бойцам.
Юсупова уточнила, что нужно приобрести два аппарата по 42 тыс. каждый и 30 расходников по 850 грн, это в общей сложности 109500 грн.
"Сегодня мы отправляем большую посылку на фронт, генератор 44 тыс, балаклавы, планшеты, лекарства и прочее еще на 32 тыс. Два генератора вчера уже дошли на передовую. Еще приобрели пять квадрокоптеров по 1725 евро каждый, три уже на фронте, два еще в пути", – отчиталась волонтер.
Наталья Юсупова обратилась к украинцам с просьбой помочь приобрести ВАК аппараты для госпиталя и разместила реквизиты:
5375 4141 0204 7676 Монобанк
UA963220010000026200300957926
5375 4141 2065 9130 Монобанк
IBAN UA883220010000026205308073238
ИНН/ЕГРПОУ 1518803304
5437590090303159 Райфазен банк.
iBAN UA74322904000000002620836342.
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