Это спасает жизнь: в госпиталь нужен дефибриллятор
Люди, это очень срочно и необходимо! В госпиталь нужен дефибриллятор с кардиостимулятором, простыми словами аппарат, который заводит сердце после остановки. В госпиталях много раненых, привозят в тяжёлом состоянии, без рук, без ног, с пулевыми в голову и с другими тяжелейшими ранениями!! Начальная цена аппарата 220 тис, со скидкой будет 185 тис.
Прошу помочь, каждая гривна, это помощь и это путь к спасению человека.
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Перевод заграницы пайпал [email protected]
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