В Госдепе заявили о масштабных кибератаках РФ на Украину

В Государственном департаменте США сообщили, что накануне полномасштабного вторжения страна-агрессора Россия совершила ряд кибератак на Украину. Операции против веб-сайтов начались еще в январе 2022 года.

Как отметили на сайте американского ведомства во вторник, 10 мая, под атаки попали не только сайты, также они были направлены на удаление важных данных с компьютеров правительства и частных лиц.

Это, как подчеркнули в Госдепе, часть российской стратегии.

"По оценкам США, российские военные кибероператоры развернули несколько семейств разрушительных вредоносных программ Wiper, включая WhisperGate, в сетях украинского правительства и частного сектора. Эти подрывные кибероперации начались в январе 2022 года, до дальнейшего незаконного вторжения России в Украину, и продолжались на протяжении всей войны", – сообщили в пресс-службе.

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Кроме того, из-за такой деятельности России пострадало не только украинское государство, но и страны Европы.

"Эта деятельность вывела из строя терминалы с очень маленькой апертурой в Украине и по всей Европе. Сюда входят десятки тысяч терминалов за пределами Украины, которые, помимо прочего, обслуживают ветряные турбины и предоставляют интернет-услуги частным лицам", – говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что правительство США разработало новые механизмы, которые помогут Украине выявлять киберугрозы и восстанавливаться после киберинцидентов.

"Мы также расширили нашу поддержку цифровой связи в Украине, в том числе путем предоставления спутниковых телефонов и терминалов данных украинским государственным чиновникам, поставщикам основных услуг и операторам критически важной инфраструктуры. Мы высоко оцениваем усилия Украины – как в правительстве, так и за его пределами – по защите от такой деятельности и восстановлению после нее, даже когда ее страна подвергается физическому нападению", – подытожили там.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Microsoft сообщили, что как минимум шесть разных хакерских групп, связанных с Кремлем, провели около 240 кибератак по Украине с начала полномасштабной войны. Это гораздо более широкий масштаб нападения, чем сообщалось ранее.