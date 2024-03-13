'В глазах будущих мам был страх': история врача из фильма '20 дней в Мариуполе' в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Дмитрий очень обрадовался, получив фотографию ребенка. Ее направила женщина, у которой он принимал роды в Мариуполе, под обстрелами, в марте 2022 года. Дмитрий Пучков – один из героев фильма "20 дней в Мариуполе", получившего премию "Оскар". Врач-акушер доверил свою историю Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Он оканчивал интернатуру. Работал в двух медицинских учреждениях Мариуполя: областной больнице и в 3-м роддоме. Последний раз Дмитрий дежурил в родильном 7 марта, дальше из-за плотных обстрелов не мог туда попасть. А 9 марта оккупанты сбросили на здание авиабомбы.

"Я об этом узнал косвенно, – в областную больницу, где я тогда, можно сказать, жил, стали привозить много беременных и рожениц оттуда. Многие ранены, одна женщина умерла из-за кровопотери, другая беременная не могла передвигаться из-за обломков в ногах", – вспоминает Дмитрий.

В глазах женщин был страх. Каждой скоро рожать, а в городе нет безопасного клочка. Через несколько дней российские войска попали и в областную больницу.

"Мое отделение находилось на 5 этаже. Затряслось здание. Тогда всех пациентов мы спустили в подвал. Было очень холодно", – рассказывает Дмитрий.

О принятых во время осады Мариуполя родах и кесаревых сечениях, пожаре в собственной квартире и поиске лекарств в разрушенных аптеках Дмитрий рассказывает по ссылке.

Коллекция историй других героев фильма "20 дней в Мариуполе" – здесь.

История Дмитрия вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Музей собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.