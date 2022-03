В Германии устроили акцию в поддержку Украины, люди вышли с флагами. Фото и видео

В воскресенье, 20 марта, в немецком городе Гамбурге на акцию в поддержку Украины вышли около трех тысяч человек. Об этом сообщила германская государственная радиостанция и телеканал Deutsche Welle (DW).

Активисты призвали закрыть небо над Украиной и протестовали против военного вторжения оккупантов РФ. Кроме того, демонстрация была направлена против угрозы, связанной с возможностью атак российских войск на объекты атомной инфраструктуры в Украине.

Митингующие проходили по улицам Гамбурга с плакатами с ключевыми месседжами: "STOP AggRussia", "Nato help finally" ("НАТО, помоги наконец") и "Russians say no to war" ("Россияне говорят "нет" войне"). Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы.

Антивоенную акцию организовала украинская диаспора совместно с немецкими активистскими партиями и организациями, среди которых Молодежная организация Христианско-демократического союза, Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия, а также объединение Landesjugendring и климатическое движение Fridays for Future.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в воскресенье, 20 марта, в Тель-Авиве (Израиль) тысячи человек вышли на митинг в поддержку Украины, которая борется с российскими оккупантами. Активисты собрались на площади Габима. Граждане Израиля требовали разблокировать прием беженцев из Украины, ввести санкции против России (до сих пор не введены никакие ограничительные меры) и разрешить продавать Украине оружие.

