В Фонде Рината Ахметова рассказали о предоставленной за 2023 год помощи для украинцев

Уже почти десять лет, с первых дней войны, Фонд Рината Ахметова оказывает помощь мирному населению, страдающему российской агрессией. Одно из востребованных направлений помощи – наборы с наиболее необходимыми продуктами питания. Их ждут и переселенцы, и те, кто не выезжал из прифронтовых районов.

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Продуктовая помощь от фонда весома ежегодно. Не исключением стал и 2023 – второй год изнурительного полномасштабного вторжения.

В 2023 году Фонд Рината Ахметова передал жителям Украины более 300 000 продуктовых наборов. Для того, чтобы доставить их получателям, грузовики совершили более 260 поездок.

Старшей получатели продуктового набора от Фонда на момент передачи было 95 лет.

В 2023 году немало внимания Фонд уделял, в частности, людям, чье жилье пострадало во время вражеских обстрелов. Гуманитарную помощь от Фонда получили в Днепре и Константиновке, Павлограде и Запорожье, Покровске и Васильевке.

Вынужденные переселенцы, выехавшие из Мариуполя, Марьинки, Бахмута, Авдеевки, Попасной и других наиболее пострадавших городов регулярно получали помощь от Фонда.

А еще Фонд организовывал доставку продуктовых наборов в населенные пункты, которые находятся на линии фронта, и где несмотря ни на что живут мирные люди. Это, в частности, Орехов, Красногоровка, Авдеевка, Торское и другие.

Фонд не остался в стороне и искусственно созданной россиянами катастрофы после подрыва Каховской ГЭС – пострадавшим от этой беды людям было передано более 10 тысяч продуктовых наборов.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.