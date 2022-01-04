В этом году в Одесской области возобновят дорогу между Килией и Вилковым, работы уже начались. Фото

В 2022 году в Одесской области продолжится ремонт дороги Т-16-07 Измаил – Килия – Вилково. Очередным участком, который будет восстановлен по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", станет отрезок протяженностью 24 км между городами Килия и Вилково.

Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Одесской области.

Подрядчик для выполнения капитального ремонта участка км 51 – км 75 уже определен, работы здесь начнутся, как только установятся благоприятные погодные условия.

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Ранее, в 2021 году, на дороге Т-16-07 уже был отремонтирован участок км 38 – км 48, проходящий через Килию в направлении Измаила.

Здесь было устроено новое основание дороги, уложены два слоя дорожного покрытия из асфальтобетона, укреплены обочины, а также оборудованы съезды к домам в Килие и тротуары в пределах города.

Подрядчик также уже установил новые дорожные знаки и нанес разметку.

Напомним, всего за два года программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине было отремонтировано и построено уже более 14 000 км дорог.