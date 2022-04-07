'В этой тысячелетней войне с ордой Украина обязательно одержит победу!' Появилось мощное видеообращение украинского военного

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Владислав Шевчук заявил, что на наше поколение выпали не только страдания из-за войны с Россией, но и историческая миссия и честь наконец-то победить империю зла – Российскую Федерацию. В тысячелетней войне с ордой Украина точно должна победить.

Видео с таким посланием защитник Украины опубликовал на своей странице в социальной сети TikTok. Он отметил, что Россия поколениями пыталась уничтожить Украину, и напомнил о Голодоморе, Расстрелянном Возрождении, резне в Батурине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"После всех зверств, которые российские чудовища совершили в Буче, Ирпене, украинском Мариуполе, Харькове, Чернигове, Изюме и других городах Украины, после дотла сожженных городов, сотен убитых украинских женщин и детей, очень вспоминается Батурин, Голодомор, Расстрелянное Возрождение, сотни тысяч тех, кого вывезли в ГУЛАГ и расстреляли в русских застенках", – напомнил воин.

Видео дня

Шевчук отметил, что сегодня Украина является могущественным государством, способным дать отпор любому врагу.

"Но есть одно но. Украина сегодня – это страна объединенная и сильная. Украина сейчас – мощное государство, которое даст отпор любому оккупанту. И в этой извечной борьбе с ордой Украина обязательно победит. Мы должны помнить, что на наше поколение выпали не только страдания, на нас выпала большая честь исполнить извечную мечту всех украинских поколений – победить империю зла, уничтожить Российскую Федерацию. Это наша историческая миссия – отомстить за слезы и кровь миллионов. Слава Украине!" – подчеркнул украинский защитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился мощный, пронзительный и прекрасный ролик, посвященный Украине. В нем полностью разбивается ложь Российской Федерации о войне в Украине.