В Эстонии начали расследование тайной вакцинации влиятельного российского дипломата

В Эстонии, в Ида-Вируской центральной больнице начали внутреннее расследование обстоятельств вакцинации от коронавируса генерального консула России в Нарве Юрия Грибкова.

Как пишет портал ERR, инициировал проверку глава правления медучреждения Тармо Баклер, который узнал об инциденте от журналистов. Те зафиксировали, как российский дипломат тайно и вне очереди получил вторую дозу вакцины Pfizer в указанной больнице.

Как говорится в сообщении, 27 января Audi A6 с дипломатическими номерами остановилась перед медучреждением, из машины вышел Грибков. Он достал из багажника пакет с надписью Tax Free с бутылками и направился к старшему врачу отделения пульмонологии Веронике Ильиной.

Сама медик заявила, что это – ее давний пациент, который был когда-то в крайне тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии, и никаких прививок она ему не делала.

Со своей стороны 65-летний Грибков подтвердил, что получил вторую дозу вакцины Pfizer. Вакцинацию ему якобы предложили сделать по состоянию здоровья.

Он уточнил, что в понедельник, 1 февраля, покинет Эстонию, поскольку срок его полномочий на посту генконсула закончится.

Напомним, что в Австрии власть начала расследование о нарушении очереди на вакцинацию от коронавируса сразу в нескольких городах и регионах. Остатки вакцины во время первого этапа иммунизации вводили мэрам, чиновникам, представителям общин и членам их семей. Хотя в первую очередь должны вакцинировать австрийцев старше 80 лет, или тех, кто работает в лечебных учреждениях.

Как сообщил OBOZREVATEL, глава редакционного совета издания, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5-3 тысячи евро.

Также он опубликовал фотографию вакцины, которую незаконно могли ввести для украинских чиновников из Израиля.

После обнародования информации премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Минздрав и сотрудники Министерства внутренних дел изучат информацию о возможной организации подпольной вакцинации.

Президент Владимир Зеленский поручил СБУ и другим правоохранительным органам проверить эти данные.