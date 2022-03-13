В Энергодаре российские оккупанты бьют людей на улицах и увозят в неизвестном направлении. Видео

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В социальных сетях появилось видео из оккупированного российскими войсками Энергодара, на котором видно, как ведут себя на улицах военные преступники из Российской Федерации.

Так одном из роликов запечатлено, как бандиты из России вытащили водителя из его авто, после чего избили. Очевидец за кадром предположил, что зверствованиями отличились чеченцы.

Также слышны звуки ударов и крики оккупантов: "Тебе жить надоело?!".

На втором видео российский террорист останавливает мирную машину, якобы для проверки документов. Очевидец за кадром сообщает, что оккупанты при этом отбирают транспортные средства.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты, ранее захватившие территорию Запорожской АЭС в Энергодаре, используют ее как военную базу. Враг разместил свою технику прямо вблизи ядерного объекта.

Известно также, что персонал Запорожской атомной электростанции подвергся пыткам со стороны российских оккупантов. Солдаты вражеской армии заставили руководство АЭС записать обращение, которое планируется использовать в пропагандистских целях.

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