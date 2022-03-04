В Энергодаре прогремел сильный взрыв, – Энергоатом

Только в Энергодаре, в который раньше прорвались российские захватчики, раздался очень сильный взрыв! Подробности сейчас выясняются.

Об этом сообщили в Telegram НАЭК "Энергоатома". Напомним, что 4 марта рашисты захватили площадку Запорожской АЭС в городе. Отмечалось, что персонал станции контролировал состояние энергоблоков и обеспечивал их эксплуатацию в соответствии с требованиями технологических регламентов.

Ночью 4 марта оккупанты начали обстреливать Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе. Сообщается, что снаряд российских оккупантов попал в первый энергоблок, произошел пожар, который создавал потенциальную опасность ядерной катастрофы.

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Отметим, что если из-за обстрелов российских оккупантов произойдет взрыв на Запорожской АЭС, последствия ощутит на себе и Россия, вплоть до Урала.

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