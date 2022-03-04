В Энергодаре прогремел сильный взрыв, – Энергоатом
Только в Энергодаре, в который раньше прорвались российские захватчики, раздался очень сильный взрыв! Подробности сейчас выясняются.
Об этом сообщили в Telegram НАЭК "Энергоатома". Напомним, что 4 марта рашисты захватили площадку Запорожской АЭС в городе. Отмечалось, что персонал станции контролировал состояние энергоблоков и обеспечивал их эксплуатацию в соответствии с требованиями технологических регламентов.
Ночью 4 марта оккупанты начали обстреливать Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе. Сообщается, что снаряд российских оккупантов попал в первый энергоблок, произошел пожар, который создавал потенциальную опасность ядерной катастрофы.
Отметим, что если из-за обстрелов российских оккупантов произойдет взрыв на Запорожской АЭС, последствия ощутит на себе и Россия, вплоть до Урала.
Как сообщал OBOZREVATEL:
пожар на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, который ночью 4 февраля обстреливали российские оккупанты, был ликвидирован. Погасить огонь удалось в 6:20 после того, как спасатели смогли добраться до места происшествия;
Зеленский обратился к Европе из-за обстрела Запорожской атомной электростанции. Он призвал европейских политиков "проснуться".