В "Энергоатоме" показали последствия штурма Запорожской АЭС: в ОГА заявили, что оккупанты хотят отключить электрику в Украине
Запорожская АЭС после нападения российских военных работает стабильно. Однако существует угроза, что оккупанты попытаются отключить электричество по всей Украине.
Об этом сообщает Inforesist со ссылкой на главу Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха. По его словам, действия врагов могут быть нацелены на то, чтобы "завалить функционирование всей энергосистемы страны".
Также накануне "Энергоатом" показал последствия штурма Запорожской АЭС российскими террористами. "Переходная эстакада из спецкорпуса на блоки Запорожской АЭС. Контролируемая зона. Напротив энергоблока №3", – сказано в описании к видео.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 марта российские оккупанты начали обстреливать Запорожскую АЭС (крупнейшую в Европе, которая находится в городе Энергодар). Снаряд попал в первый энергоблок, произошел пожар, который создавал потенциальную опасность ядерной катастрофы.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на это и заявил, что Россия – это государство-террорист, потому что помимо нее никто и никогда не обстреливал атомную станцию. Лидер государства заявил, что это первый случай в истории, когда мир шантажируют ядерной безопасностью. Зеленский также подчеркнул, что Запорожская АЭС – это шесть Чернобылей.
В свою очередь в МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) заявили, что они переводят свой Центр происшествий и аварийных ситуаций в режим круглосуточного реагирования.