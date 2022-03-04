В "Энергоатоме" показали последствия штурма Запорожской АЭС: в ОГА заявили, что оккупанты хотят отключить электрику в Украине

Запорожская АЭС после нападения российских военных работает стабильно. Однако существует угроза, что оккупанты попытаются отключить электричество по всей Украине.

Об этом сообщает Inforesist со ссылкой на главу Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха. По его словам, действия врагов могут быть нацелены на то, чтобы "завалить функционирование всей энергосистемы страны".

Также накануне "Энергоатом" показал последствия штурма Запорожской АЭС российскими террористами. "Переходная эстакада из спецкорпуса на блоки Запорожской АЭС. Контролируемая зона. Напротив энергоблока №3", – сказано в описании к видео.

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