В Египте из-за войны РФ с Украиной застряли почти 20 тысяч украинцев: многие рвутся домой защищать страну

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На египетских курортах застряли примерно 20 тысяч украинских туристов. Они не могут выехать из-за войны, которую Россия развязала в Украине.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на представителей посольства Украины в Каире. Большинство граждан хотят вернуться, чтобы воевать за свою страну.

Туристы находятся на курортах в Шарм-эль-Шейхе, Хургаде, Марса-Алами. Некоторым по собственной инициативе удалось вылетать. Также, как рассказал заместитель главы посольства Евгений Жупеев, посольство Украины работает над организацией возвращения украинцев.

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"Многие звонят, хотят вернуться, чтобы воевать с российскими солдатами", – подчеркнул он.

Жупеев также добавил, что Египет, у которого есть тесные связи с Россией, на Генассамблее ООН осудил нападение РФ на Украину.

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