В двух областях Украины ограничили движение транспорта из-за снегопадов: где не проехать

На дорогах в Николаевской и Запорожской областях 28 декабря ограничили движение. Передвигаться запрещено крупновесовому и маршрутному транспорту.

Об этом сообщается на странице "Укравтодора" в Facebook. Причиной такого решения стали сложные погодные условия.

Ограничения начали действовать с 18:00. Когда движения будет полностью восстановлено, пока не уточняется. Об этом обещают уведомить отдельно.

Запорожская область

С 18.00 28 запрешено движение тяжеловесных и маршрутных транспортных средств на автомобильной дороге М-17 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта (км 300+067 – км 341+000).

Видео дня

Николаевская область

С 20:30 ограничено движение для проезда тяжеловесного транспорта на участке от Вознесенска до Новой Одессы на автодороге Н-24 Благовещенское – Николаев (км 138+000 – км 186+000).

с 21:00 действует ограничение проезда тяжеловесного транспорта на автодороге Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев (км 153 +527 – км 235 +600).

Как сообщал OBOZREVATEL, на 29 декабря синоптики спрогнозировали гололедицу на дорогах и снег с дождем в некоторых регионах Украины.