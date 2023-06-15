В Донецкой области начали работать мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова

Психологи Фонда уже много месяцев консультируют по всей Украине. Их внимание сосредоточено в Покровске и Доброполье Донецкой области. В этих городах в течение июня состоялся ряд практических лекций.

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Встречи проводятся, в частности, для местных жителей и вынужденных переселенцев. Многие во время полномасштабной войны столкнулись с непоправимыми потерями и травмирующими событиями, поэтому психологическая помощь им крайне нужна.

Отдельные категории слушателей – преподаватели и медики. Дополнительная эмоциональная нагрузка – неотъемлемая составляющая этих профессий. Следовательно, специалистам нужно уметь быстро проживать боль и возвращать себе ресурс.

Психологи адаптируют подачу материалов под конкретную аудиторию. Но суть – неизменная: это советы и упражнения, помогающие преодолеть стрессовую ситуацию. В частности, правильно определить свои эмоции, уметь максимально экологично их прожить и отпустить. Проект Фонда Рината Ахметова по психологической помощи пострадавшим от войны стартовал в 2014 году. В 2022 году к нему присоединились мобильные бригады психологов. В этом году психологи Фонда помогают старшеклассникам, врачам и учителям.

Психологическую помощь от Фонда с 2014 года получили более 145 тысяч жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду Рината Ахметова по курсу "Травма войны".