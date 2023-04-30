В Донецкой области Фонд Рината Ахметова отправил около 2 тысяч продуктовых наборов с таблетками для очистки воды

Около 2 тысяч продуктовых наборов Фонд Рината Ахметова отправил в Донецкую область. Их получат жители Очеретянской и Кураховской общин, а также поселки городского типа Великая Новоселка.

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Ввиду проблем с питьевой водой в регионе, в каждом из наборов есть специальные таблетки для обеззараживания воды. Благодаря им можно сделать пригодными для потребления около 30 литров воды.

В каждом наборе традиционно: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. То есть продукты, которые долго хранятся и легко готовятся.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 211 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".