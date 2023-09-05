В Днепропетровской области переселенцам из Марьинской общины выдали помощь от Фонда Рината Ахметова

В Павлограде продолжаются выдачи гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова для внутренне перемещенных лиц из Марьинского общества.

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Переселенцы из этой общины, теперь живущие в Днепропетровской области, получают продуктовые наборы в хабе общины, действующей в Павлограде. Фонд направил для них около 2 тысяч продуктовых наборов.

В каждом наборе – продукты первой необходимости. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, подсолнечное масло, паштет и печенье. И это важная поддержка для людей, которых враг заставил эвакуироваться в более безопасный город.

В течение лета Фонд Рината Ахметова направил около 35 тысяч продуктовых наборов для вынужденных переселенцев из Донецкой области. Выдачи помощи были организованы в 25 гуманитарных хабах и штабах территориальных общин по всей Украине.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".