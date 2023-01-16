В Днепре продолжаются поиски людей под завалами разрушенного армией России дома: свежие фото с места событий

В Днепре продолжаются поиски людей под завалами разрушенного армией России дома. На начало вторых суток, после попадания вражеской ракеты в девятиэтажку, под завалами могут находиться еще 33 человека.

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"Суспільне" опубликовало свежие фото с места событий. Спасатели работают и днем и ночью (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Возле дома установили палатки, где люди могут согреться и поесть.

К остановке напротив разрушенного подъезда несут лампадки, игрушки и цветы.

Как известно, к утру 15 января удалось разобрать 45% завалов разрушенной многоэтажки. Кроме того, частично разрушены конструкции 2 подъездов с 9 по 2 этажа дома.

В результате атаки 72 квартиры разрушены полностью, повреждено более 230 квартир.

Напомним: 14 января армия РФ ударила ракетами по Днепру. Погибли 30 человек, в том числе 15-летняя девушка. Ранены 75, из них 14 детей. Спасены 39 человек, в том числе 6 детей. Из-за гибели людей от ракетного удара в городе объявили трехдневный траур.

Из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС РФ из Курской области и из акватории Азовского моря по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22. Одна из них и попала в многоэтажку в Днепре.

В Воздушных силах сообщили, что в Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет, которых с начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали квартиру погибшего в результате удара РФ по Днепру тренера по боксу Михаила Кореновского до и по прилету ракеты. Фото того, что осталось от его жилья – кухни облетело уже весь мир.

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